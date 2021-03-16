Тегеран, , 05:54 — REGNUM Иранский фильм «Weekend» получил награду за лучший короткометражный фильм на 26-й Гонконгской кинопремии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 марта.

Режиссер иранского фильма Арийо Мотеваге рассказывает историю двух семей, которые отправились на прогулку в парк, но оказалось, что они попали в это место не случайно.

Ранее фильм был показан в конкурсной секции 51-го Международного кинофестиваля в Нэшвилле (Теннесси), 17-го фестиваля Седикортот в секции иранских фильмов, а также на Международном кинофестивале Tryon (США).

«Weekend» получил награду Graveyard Shift Award от Нэшвиллского кинофестиваля и приз за лучший художественный короткометражный фильм от кинофестивалей Sedicicortot и Tryon. Кроме того, иранский фильм получил специальную награду на Международном фестивале One Shot в Армении.