Симферополь, , 01:17 — REGNUM Ущерб от действий киевских властей, связанных с водной блокадой Крыма, на полуострове оценивают 10−20 трлн рублей, заявил 15 марта первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс на слушаниях в Общественной палате России.

По его словам, сейчас власти в Крыму подсчитывают точную сумму ущерба и готовятся с обратиться с иском в суд.

«Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина, — объяснил Фикс. — Сейчас считаем ущерб — это где-то, на наш взгляд, между 10−20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру».

Напомним, в 2014 году украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, объясняя это попыткой «вернуть Крым» и позднее угрожая построить дамбу, которая надёжно перекроет водоснабжение полуострова. В Крыму, в свою очередь, сообщали о дефиците воды для населения и соответствующем нанесении вреда их здоровью и экологии полуострова.

Первый иск в связи с водной блокадой Крыма был направлен в Европейский суд по правам человека в 2018 году.

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