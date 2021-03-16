Тегеран, , 05:55 — REGNUM 15 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 100 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 61 330. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«За последние 24 часа было выявлено около 7 980 новых случаев заражения COVID-19, при этом 963 человека госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что 1 499 301 пациент из общего числа 1 754 933 инфицированных выздоровел или был выписан из больниц.

По словам пресс-секретаря, еще 3839 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила 120 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 600 000 погибли.