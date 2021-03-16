Тегеран, , 05:57 — REGNUM 15 марта официальный представитель Таможенной администрации Ирана Рухолла Латифи заявил, что внешняя торговля с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) за последние 11 месяцев превысила 23,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он отметил, что за последние 11 месяцев Иран объём внешней торговли с государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества составил примерно 41 748 000 тонн товаров в весовом выражении (23,166 миллиардов долларов).

Большая часть этой цифры, примерно 15,518 миллиарда долларов, представляла торговлю Ирана с Китаем, одним из основателей ШОС, в то время как наименьший показатель (2,86 миллиона долларов) демонстрирует уровень торговли с Монголией.

Чиновник также сообщил, что за этот период экспорт Ирана составил 11,173 миллиарда долларов, а импорт — примерно 11,2 миллиарда долларов.

Иран стал наблюдателем организации в 2005 году и подал заявку на полноправное членство в 2008 году. Организация еще не одобрила просьбу Ирана. Латифи отметил, что данный вопрос поднимался на нескольких заседаниях ШОС.