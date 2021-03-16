Тегеран, , 05:59 — REGNUM 15 марта посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи категорически исключил какую-либо причастность к нападениям на американские базы в Ираке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу иранский дипломат назвал авиаудары США по иракским войскам нарушением суверенитета Ирака и международного права.

Полный текст письма иранского посланника выглядит следующим образом:

Обращаюсь к Вам в связи с письмом постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 27 февраля 2021 года на имя председателя Совета Безопасности (S/2021/202), в котором с использованием термина «поддерживаемые Ираном негосударственные ополченческие группы» были предприняты попытки обвинить Исламскую Республику Иран в поддержке так называемых «негосударственных ополченческих групп» в Ираке, что настоящим категорически отвергается.

Как было ясно указано ранее (S/2020/81), Исламская Республика Иран не участвовала, прямо или косвенно, в вооруженном нападении какого-либо юридического или физического лица на Соединенные Штаты в Ираке и, соответственно, решительно отвергает любые претензии приписать Ирану, прямо или косвенно, любое нападение, совершенное против американских сил на иракской территории. Такое приписывание является совершенно необоснованным, следовательно, юридически недействительным.

Исламская Республика Иран осуждает незаконный военный удар вооруженных сил Соединенных Штатов по иракским силам на сирийско-иракской границе 25 февраля 2021 года. Такие опасные действия, которые были ошибочно оправданы на основе крайне произвольного толкования статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций, нарушают суверенитет стран региона, являются явным проявлением грубых нарушений международного права и практики, служат только злонамеренным интересам террористических группировок в таких странах, следовательно, должны быть пресечены.