* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, , 06:00 — REGNUM 14 марта заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный представитель Пакистана по афганским делам Мохаммад Садик на встрече выразили обеспокоенность касательно присутствия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время встречи в Тегеране обе стороны охарактеризовали ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) как угрозу региональному миру и безопасности.

Арагчи заявил, что мир будет поддерживаться Ираном в отношении основных прав афганского народа и сохранения достижений последних двух десятилетий.

Садик, в свою очередь, призвал к дальнейшему сотрудничеству между двумя странами в установлении прочного мира в Афганистане.

Специальный представитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Садик во главе делегации находится с визитом в Иране.

В конце января официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран и его союзники не позволят террористической группировке вновь реорганизоваться в Ираке и других странах региона.