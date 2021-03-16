Тегеран, , 05:58 — REGNUM 14 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал политизированным решение Азиатской футбольной конфедерации (АФК) отказаться от проведения отборочных матчей чемпионата мира в Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде выступил с этими замечаниями на встрече с министром спорта Масудом Солтанифаром, президентом Федерации футбола Шахабеддином Азизи Хадемом и президентом Национального олимпийского комитета Ирана Резой Салехи Амири.

Он отметил, что с самого начала Иран приступил к спортивной дипломатии. «Иран постарается добиться наилучших результатов в этой области для футбольных болельщиков», — заявил Хатибзаде, подчеркнув, что официальные лица будут использовать все возможности для поддержки этого вида спорта.

После того, как АФК заявила о выборе Бахрейна для проведения оставшихся матчей группы С отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, Иран отреагировал на это решение, осудив действия Азиатской футбольной конфедерации.