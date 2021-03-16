Тегеран, , 05:58 — REGNUM 14 марта министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что разработанная министерством обороны страны вакцина COVID-19 под названием Sepand начнет клинические испытания 16 марта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия вакцины Sepand, Намаки отметил, что она является готовым продуктом проекта, начатого Мохсеном Фахризаде, ученым-ядерщиком, убитым неизвестными в ноябре 2020 года. Он также подчеркнул, что собирается дать более подробную информацию о вакцине по итогам клинических испытаний.

На церемонии пресс-секретарь штаба по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси заявил, что к настоящему времени было импортировано 1 260 000 доз различных вакцин от коронавирусной инфекции, чтобы в ближайшие недели вакцинировать более 1 миллиона человек, работающих в качестве медицинского персонала.

В дополнение к Sepand, три другие вакцины против COVID-19 в Иране начали свои клинические испытания. Институт производства сыворотки Рази и Офис исполнения приказа Имама Хомейни — это два иранских института, которые в настоящий момент работают над созданием эффективных вакцин отечественного производства.

Иран также осуществляет сотрудничество с Кубой в производстве вакцины Soberana-01, которая уже начала клинические испытания в Иране.