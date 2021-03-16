Загреб, , 02:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Сербии официально не ответило на ноту хорватского МИД по поводу инициативы о введении так называемого буневацкого языка в официальное использование. Однако по этому поводу проводились дипломатические переговоры, подтвердил 15 марта Хини Хидает-Бишевич, посол Хорватии в Сербии.

«Эта тема привлекла внимание не только политической общественности, что показывает, насколько чувствительна инициатива и сколько различных интерпретаций и последствий она может вызвать, включая ненужные политические и часто необоснованные эмоциональные реакции», — отметил Бишевич.

Бишевич считает, что в целом хорватско-сербские отношения в последнее время постепенно налаживаются. По его словам, успешно ведутся переговоры по решению давно назревших проблем. Бишевич, в частности, подчеркнул проявление Сербией солидарности после землетрясения. Однако нынешний языковой конфликт он считает шагом назад в процессе потепления отношений, указывающий на то, что, казалось бы, локальный вопрос может вызвать такие широкие последствия, а именно выражение ноты протеста со стороны МИД Хорватии и угрозы в адрес хорватской общины в Сербии.

Напомним, администрация города Суботицы приняла 4 марта, несмотря на сопротивление представителей Демократического союза хорватов в Воеводине, решение о внесении поправок в устава города, тем самым инициировав процедуру присвоения буневацкому языку официальный статус на территории города.

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