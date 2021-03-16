Тегеран, , 05:56 — REGNUM 14 марта Центральный банк Ирана (CBI) объявил, что экономический рост страны составил 2,2% за первые девять месяцев текущего иранского года (закончится 20 марта 2021 года) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным управления по связям с общественностью ЦБ Ирана, предварительные расчеты показывают, что ВВП страны достиг 4806,3 трлн риалов ($466 млрд.), что свидетельствует о росте на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примечательно, что весной 2020 года рост ВВП составлял — 2,9%, а летом и осенью достиг 5,2% и 3,9%. При этом ВВП без учета нефтяных доходов составлял — 0,6%, достигнув 3,2% и 2,9% летом и осенью 2020 года. Исходя из этого, безналичный экономический рост Ирана за первые девять месяцев текущего иранского года составил 1,9%.

Экономический рост второго и третьего кварталов года показывает, что иранская экономика пережила трудные времена, выходит из депрессии и снова вступает в период роста.