Тегеран, , 05:56 — REGNUM 14 марта специальный представитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Садик прибыл в иранскую столицу с целью проведения двусторонних переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В Тегеране Садик планирует провести переговоры с иранскими официальными лицами, включая министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа, о развитии событий в Афганистане», — сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана по Западной Азии Расул Мусави в своем Twitter.

По поводу визита Садика посольство Пакистана в Тегеране заявило, что он должен провести встречи и обмен мнениями на высоком уровне с высшими иранскими должностными лицами по региональным вопросам, а также событиям в Афганистане.

Ранее спецпредставители Ирана и Пакистана уже провели встречу на полях визита иранского министра иностранных дел Зарифа в Исламабад. В ходе переговоров стороны рассмотрели последние события, включая процесс мирных переговоров в Афганистане.