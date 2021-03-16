Киншаса, , 01:08 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДРК) по меньшей мере пятнадцать мирных жителей были убиты в результате нападения боевиков. Об этом 15 марта сообщает Le Monde.

По предварительным данным, по меньшей мере пятнадцать гражданских лиц были убиты угандийскими боевиками Союзных демократических сил (ADF) в Булонго (ДРК), в ночь с 14 на 15 марта. Президент местного гражданского общества сказал, что «двенадцать тел уже были найдены … некоторые обезглавлены, другие выпотрошены». Согласно «предварительным данным, среди жертв есть по меньшей мере четыре женщины».

«Нападение, как сообщается, произошло около 2 часов ночи в районе Мутилипи Булонго … бригада реагирования находится на месте», — сообщил Agence France-Presse источник из МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго.

Союзные демократические силы (ADF), базирующиеся в провинции Северное Киву, с октября 2014 года регулярно совершают массовые убийства гражданских лиц в районе города Бени и его окрестностях.