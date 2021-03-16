Канберра, , 01:05 — REGNUM Госконсилиум по вакцинации в Австрии порекомендовал использование препарата против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca в стране, несмотря на решение ряда стран ЕС приостановить его применение из-за побочных эффектов. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

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По его данным, консилиум счел сведения о побочных эффектах вакцины недостаточными, на основании которых невозможно сделать однозначные выводы. Пока организация ожидает подробностей от Европейского агентства по лекарственным средствам. В связи с этим в Австрии рекомендуют продолжать вакцинацию британским препаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Национальное управление по лекарственным препаратам Португалии приостановило использование препарата от AstraZeneca для вакцинации населения. Решение было принято в связи с двумя случаями проявления побочных эффектов после введения препарата.

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