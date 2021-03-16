Бразилиа, , 01:19 — REGNUM Правительство Бразилии подписало контракты о приобретении 138 млн доз вакцин от коронавируса с американскими фармацевтическими компаниями Pfizer и Janssen. Об этом министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу сообщил 15 марта в ходе пресс-конференции.

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«Это вакцины, контракты на покупку которых уже заключены», — сказал он, комментируя таблицу с графиком поставок препаратов. По его словам, контракты уже подписаны с компаниями Pfizer и Janssen (подразделение Johnson & Johnson).

Из презентации следует, что в апреле Бразилия должна получить первую поставку вакцины Pfizer в количестве одного миллиона доз. В мае — ещё 2,5 млн доз. В июне и июле — ещё по 10 млн доз. Общий объём поставок вакцины Pfizer до конца 2021 года должен составить 100 млн доз препарата. Поставка в Бразилию вакцины Janssen (Johnson & Johnson) в объёме 38 млн доз ожидается во втором полугодии 2021 года.

Напомним, что правительство Бразилии ранее заключило контракты на покупку российской вакцины «Спутник V» и индийской вакцины Precisa компании Bharat Biotech.

В настоящее время бразильским регулятором одобрены вакцины AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer. Первые две из них уже используются для вакцинации, которая началась в Бразилии 18 января.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Белого дома оказывала давление на власти Бразилии, пытаясь убедить их отказаться от закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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