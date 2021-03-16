Лиссабон, , 01:01 — REGNUM Использование препарата британско-шведской фармкомании AstraZeneca приостановлено в Португалии решением Национального управления по лекарственным препаратам и продуктам здравоохранения (Infarmed). Об этом 15 марта сообщило издание Publico.

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Такая мера была принята из-за двух случаев побочных эффектов от вакцинации указанным препаратом в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прививочную кампанию с использованием вакцины AstraZeneca временно остановили в Индонезии, а также ряде других государств.

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