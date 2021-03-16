Москва, , 00:50 — REGNUM Министерство финансов России готовит проект закона для корректировки механизма формирования цен на бензин и дизтопливо, сообщил 15 марта вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с представителями федеральных ведомств и нефтяных компаний.

«Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — цитирует пресс-служба правительства России вице-премьера.

Новак подчеркнул, что корректировка демпфера важна с точки зрения сохранения доходности компаний — участников рынка и удержания роста конечных цен в пределах инфляции.

Напомним, о возможном росте цен на топливо в России экономисты сообщали в начале 2021 года. По их прогнозам, цены на бензин продолжат повышаться непрерывно вне зависимости от цены нефти на мировых рынках.

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