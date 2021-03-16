Лондон, , 00:47 — REGNUM Список стран, прибывающие из которых обязаны уходить на самоизоляцию в отелях за свой счет после въезда в Великобританию, расширился Катаром, Оманом, Эфиопией, Сомали. Об этом 15 марта сообщается на сайте правительства королевства.

Речь идет о возвращающихся из отмеченных государств британских и ирландских гражданах, а также тем, у кого есть разрешение на проживание в Британии. Решение вступает в силу с 19 марта. При этом из указанного перечня будут исключены Португалия и Маврикий.

В настоящее время в списке для самоизоляции пребывающих 33 страны и после 19 марта их число увеличится до 35.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта за сутки в Великобритании выявили 5089 новых случаев заражения коронавирусом и их общее количество достигло 4 263 527.

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