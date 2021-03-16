Загреб, , 01:30 — REGNUM В интервью хорватской газете Politico премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович затронул тему влияния пандемии на путь Хорватии в еврозону. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Напомним, в Хорватии в последнее время дефицит и государственный долг растут, а их снижение до уровня ниже 3% и 60% ВВП является условием для входа в еврозону, согласно основополагающим актам ЕС.

«Единственное, о чем я сожалею, — это фискальная политика. Мы отошли от консолидации и здоровых государственных финансов, чтобы уменьшить экономический ущерб от пандемии. Поэтому Хорватия планирует использовать в два раза больше средств ЕС для стимулирования экономического восстановления, а также для того, чтобы вернуться в период с 2017 по 2019 год, когда при моем правительстве был профицит бюджета», — отметил премьер-министр Хорватии.

По его словам, чтобы войти в еврозону, Хорватия должна соответствовать правилам, которые были прописаны в базовом соглашении.