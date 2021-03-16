Загреб, 16 марта 2021, 01:30 — REGNUM В интервью хорватской газете Politico премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович затронул тему влияния пандемии на путь Хорватии в еврозону. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
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Напомним, в Хорватии в последнее время дефицит и государственный долг растут, а их снижение до уровня ниже 3% и 60% ВВП является условием для входа в еврозону, согласно основополагающим актам ЕС.
По его словам, чтобы войти в еврозону, Хорватия должна соответствовать правилам, которые были прописаны в базовом соглашении.