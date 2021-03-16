Загреб, , 00:53 — REGNUM В интервью хорватской газете Politico премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович затронул тему вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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На вопрос, изменит ли он своё решение по поводу приобретения вакцины, он ответил, что заказал бы еще больше доз прививок. Но добавил, что, когда вакцины были заказаны, было трудно предположить, какая компания будет самой оперативной и самой организованной, и кто первой произведёт наибольшее количество вакцин.

«В то время на национальном уровне было очень сложно предположить, какая из фармацевтических компаний быстрее всего произведёт и получит одобрение на вакцинацию. Оглядываясь назад, мне кажется, что это был диалог слепого с глухим», — отметил Пленкович.

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