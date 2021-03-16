Багдад, , 00:21 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 4901 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения.

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Отмечается, что 2150 пациентов за сутки выявили только в Багдаде. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 763 085 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 15 марта в Ираке скончались еще 37 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 13 788 человек.

При этом глава ведомства Хасан аль-Тамими заявил, что Ирак столкнулся с более активным распространением инфекции, нежели в начале пандемии в 2020 году. По его мнению, это вызвано нежеланием граждан страны соблюдать санитарные требования.