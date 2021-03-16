Загреб, , 00:21 — REGNUM В Хорватии с 16 марта вырастут цены на бензин. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Средний бак на 50 литров бензина может подорожат на 1,6 долларов США. Средний дизельный бак может подорожать на 1,28 долларов США, а цена на средний газовый бак по-прежнему не изменится.

Специалисты связывают рост стоимости бензина в европейских странах с изменением мировых цен на нефть. Цены на нефть немного снизились на прошлой неделе после семи недель роста, покинув самый высокий уровень стоимости за последние 13 месяцев.

Цена за баррель нефти на лондонском рынке на прошлой неделе снизилась на 0.2%, до 69.22 доллара США, а на американском рынке стоимость баррели снизилась на 0.7% до 65.61 доллара США.