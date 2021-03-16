Ростов-на-Дону, , 00:11 — REGNUM Безобразием назвал прошедшую игру с «Химками» президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц. Подопечные Валерия Карпина проиграли подмосковной команде со счётом 0:1, однако результат большинство считает несправедливым.

«Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. <…> После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали — хочется всё бросить. <…> Для чего все это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр — полное опустошение. <…> Зачем нам такой ВАР, за который мы — клубы — платим, чтобы он нас же и прибивал?» — высказал своё мнение Арутюнянц изданию «Спорт экспресс».

Так, например, главный арбитр Сергей Лапочкин отменил гол нападающего «Ротсова» Али Соу, не зафиксировал нарушение правил на Дмитрии Полозе. Жёлто-синие уже направили обращение в судейский комитет РФС по итогам матча с «Химками».