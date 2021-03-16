Подгорица, , 00:20 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович в интервью черногорскому телеканалу RCTG 15 марта заявил, что результат выборов в Никшиче не является концом его политической карьеры. Он добавил, что правящая Демократическая партия социалистов (далее — ДПС) Черногории остается самой сильной политической партией в стране.

«Вы видели, что в данном случае этого так и не произошло, что ДПС скорректировала результат относительно итогов парламентских выборов и тем самым подтвердила свою стабильную роль на черногорской политической сцене и свою ведущую роль в представлении европейского будущего республики Черногория и, как я считаю, своё скорое возвращение к государственной власти в Черногории», — подчеркнул Джуканович.

Он отметил, что с политической точки зрения нет никаких оснований для недовольства.

Напомним, во втором по величине городе Черногории — Никшиче силы оппозиции на выборах в местный парламент одержали победу над правящей партией Демократической партии социалистов Черногории. Блок «Европейская команда Никшича» во главе с правящей партией получил 40,4% голосов избирателей, но будет иметь лишь 18 мандатов. В то же время оппозиционные силы, представленные коалициями «За будущее Никшича» (25,9%), «Мир — наша нация» (23,2%), «Черным по белому» (4,5%) и «Народное движение» (3,3%) вместе заполучили 23 депутатских места из 41 в администрации муниципалитета.