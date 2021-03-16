Скопье, , 13:09 — REGNUM В 2020 году из-за пандемии COVID-19 число свадеб в Северной Македонии сократилось на 30%.

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По данным государственного статистического агентства страны, наименьшее число свадеб — 268 — было сыграно в апреле 2020 года, когда вирус начал распространяться по стране. Настоящий же свадебный бум произошел в августе, когда заключили брак 1176 пар.

Во втором квартале 2020 года число свадеб в стране сократилось на 66,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Всего в 2020 году в Северной Македонии было зарегистрировано 2689 новых брачных союзов, что на 659 меньше, чем в 2019 году.

Напомним, с начала пандемии в стране запрещено проведение пышных свадебных церемоний и вечеринок, а потому единственным законным способом отпраздновать торжество является фотосессия, что для многих снижает привлекательность официальной регистрации взаимоотношений.

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