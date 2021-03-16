Аксайский район, Ростовская область, , 00:00 — REGNUM В Ростовской области огнеборцы справились с возгоранием сухой травы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Ликвидация ландшафтного пожара в Аксайском районе — неподалёку от хутора Большой Лог — была объявлена в 22:24 мск, то есть спустя шесть часов после сообщения о ЧП.

ИА REGNUM напоминает, что к месту происшествия прибыли полицейские для обеспечения охраны общественного порядка и отвода транспорта. Площадь пожара в районе Монастырского озера составила 600 кв. метров.

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