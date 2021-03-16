Лиссабон, , 08:21 — REGNUM Использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета приостановлено ещё в трёх странах Европейского союза. Соответствующее решение принято 15 марта властями Португалии, Кипра и Словении.

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Такое решение было принято после выявления побочной реакции на препарат среди населения.

В связи с нарастающим беспокойством по поводу вакцины, 16 марта состоится экстренное заседание Европейского агентства лекарственных средств (EMA) для обсуждения вопроса безопасности препарата AstraZeneca.

Дальнейшие решения стран будут приниматься в зависимости от мнения регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран временно запрещено применение вакцины AstraZeneca. Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и Дания остановили применение этого препарата.