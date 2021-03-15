Скопье, , 23:58 — REGNUM Более 20 детей, проживающие в македонской деревне Блац, население которой преимущественно составляют албанцы, вынуждены каждый день пешком идти в соседнее Косово, чтобы получить образование. В их портфелях, помимо книг и тетрадей, лежат заграничные паспорта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уже более 10 лет в деревне нет начальной школы. Для того, чтобы сократить ежедневный маршрут, дети обходят македонские КПП и сразу направляются к косовским.

Жители деревни рассказывают, что власти уже много лет обещают построить школу, однако не выполняют свои обещания. Дорога до школы занимает много времени, что заставляет родителей волноваться за безопасность своих детей, однако жажда к знаниям заставляет их идти, несмотря на препятствия.

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