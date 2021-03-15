Подгорица, , 23:57 — REGNUM Профессор университета Джона Хопкинса и эксперт по Балканам Даниэль Сервер 15 марта в интервью черногорскому телеканалу заявил, что президент Сербии Александр Вучич стремится установить определенный контроль над сербами в Косово, Боснии и Герцеговине и Черногории. По его мнению, Вучич пытается де-факто построить «великую Сербию», которую хотели создать Слободан Милошевич и Добрица Чосич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Результат выборов в Никшиче, Сервер считает отражением того, что произошло на государственном уровне, а также усталостью ДПС как правящей партии.

«Люди имеют право хотеть определенных изменений, и на то было достаточно оснований — обвинений в коррупции и тому подобном. Я просто хотел бы, чтобы перемены были в позитивном, в проевропейском, прозападном ключе, но такой возможности в Черногории не было. Смена правительства — неотъемлемая часть демократии. А в Черногории не было сильной просуверенистической и проевропейской оппозиции, только просербская. И люди явно устали от властей при ДПС, и от президента [Черногории] Мило Джукановича», — отметил Сервер.

Однако, по его словам, не стоит паниковать по этому поводу. Его больше всего беспокоит роль Сербии и России, и особенно амбиции президента Вучича взять под определенный контроль сербов в Косово, Боснии и Герцеговине и Черногории.

Напомним, во втором по величине городе Черногории — Никшиче силы оппозициина выборах в местный парламент одержали победу над правящей партией Демократической партии социалистов Черногории. Блок «Европейская команда Никшича» во главе с правящей партией получил 40,4% голосов избирателей, но будет иметь лишь 18 мандатов. В то же время оппозиционные силы, представленные коалициями «За будущее Никшича» (25,9%), «Мир — наша нация» (23,2%), «Черным по белому» (4,5%) и «Народное движение» (3,3%) вместе заполучили 23 депутатских места из 41 в администрации муниципалитета.