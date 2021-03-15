Сыктывкар, , 23:48 — REGNUM В Коми о своем желании стать наблюдателями на выборах в Государственную Думу заявили 536 человек. Столько заявлений поступило в Общественную палату республики, пишет БНК.

Среди заявителей — члены общественных советов, представители НКО и спортивных организаций. Сколько наблюдателей будет привлечено — пока неизвестно. В палате говорят о численности от 1,5 до 3 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной Думы состоятся 14 сентября 2021 года. В Коми в этот день также пройдут выборы депутатов муниципальных советов.