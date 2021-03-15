Санкт-Петербург, , 23:52 — REGNUM Полицейские в Петербурге всего за несколько часов нашли водителя, который посадил за руль своего автомобиля KIA малолетнего ребенка. Теперь нарушителя Правил дорожного движения ждёт штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Видеозапись, на которой водитель пересадил ребенка к себе на колени и передал ему управление, появилась в Сети 15 марта.

Сотрудники ГИБДД оперативно выяснили, что правонарушение было совершено в тот же день у дома 31 на Выборгском шоссе, и установили личность водителя.

«Им оказался местный житель, 1987 года рождения. В отношении него было возбуждено административное производство по статье 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей). Теперь мужчина должен выплатить штраф в размене 3 тысяч рублей», — пояснили в Главке МВД.