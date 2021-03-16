Гватемала, , 08:24 — REGNUM Около 1500 человек собрались в Комитансильо, Гватемала, в эти выходные, на похороны 16 мигрантов, жестоко убитых в январе. Об этом 15 марта сообщает BBC.

Тела убитых были перевезены из Мексики в Гватемалу 12 марта, через семь недель после того, как они были найдены в грузовике на границе между США и Мексикой.

Полицеские полагают, что они были убиты в ходе конфликта двух группировок, борющихся за контроль над маршрутами контрабанды мигрантов.

Двенадцать мексиканских полицейских были арестованы в ходе расследования.

Девятнадцать тел были найдены на краю дороги в 22 километрах к югу от границы между Мексикой и Техасом.

Судебно-медицинская экспертиза выявила, что три жертвы были из Мексики, а шестнадцать из Гватемалы. Минимум одиннадцать из Комитансильо.

Напомним, что тысячи жителей Северной Америки ежегодно пытаются попасть в США. По дороге к границе они часто становятся жертвами местных преступных группировок.