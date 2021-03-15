Брюссель, 15 марта, 2021, 23:37 — ИА Регнум. В понедельник, 15 марта, в Евросоюзе вновь выразили «сожаление в связи с решением Косово отойти от позиции Евросоюза по вопросу об Иерусалиме». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Mfa-ks.net Посольство Косово. Иерусалим

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Пресс-секретарь Евросоюза Петер Стано подчеркнул, что позиция Брюсселя однозначна: в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 478 от 1980 года все стран-члены ООН, а также ЕС должны перенести свои дипломатические представительства из Иерусалима в Тель-Авив. Любой шаг, который оспаривает эту резолюцию — «повод для серьезного беспокойства».

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Напомним, 14 марта в Иерусалиме открылось посольство Косово.

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Израиль и Косово установили дипломатические отношения 1 февраля этого года. Открытие посольства Косово в Иерусалиме входило в число обязательств Косово по Вашингтонским соглашениям 4 сентября, заключенным при посредничестве президента США Дональда Трампа.