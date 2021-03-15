Минск, , 23:30 — REGNUM США, Россия, Франция, Германия и Китай вошли в пятёрку крупнейших экспортёров оружия. Украина заняла 12-е место, а Белоруссия — 19-е. Об этом говорится в опубликованном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Среди крупнейших покупателей российского оружия указаны Индия, Китай и Алжир. В 2016—2020 годах они купили более половины этой категории российского экспорта, обеспечив России второе место в рейтинге с долей на мировом рынке 20%.

Украина за тот же период вышла на показатель 0,9% мирового рынка. Основными покупателями её оружия стали Китай (36%), Россия (20%) и Таиланд (17%).

Белоруссия — ещё одна постсоветская республика, попавшая в рейтинг SIPRI с долей на мировом рынке 0,3%. В тройку крупнейших покупателей её оружейного экспорта вошли Вьетнам (26%), Сербия (16%) и Судан (13%).

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году новые киевские власти разорвали контракты с российскими партнёрами по ВПК. Россия является главным поставщиком оружия в Белоруссию, с которой состоит в Союзном государстве и военно-политическом блоке ОДКБ.