Иерусалим, , 23:29 — REGNUM О задержании 21 палестинца израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме сообщает 15 марта Anаdolu.

Информация получена от Общества палестинских заключённых, которые уточнили: палестинцев израильские военные захватили во время ночных рейдов. Среди задержанных есть подростки, а также бывшие заключённые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские военные проводят патрулирование на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, считая эту территорию принадлежащей Израилю.

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