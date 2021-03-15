Любляна, , 23:26 — REGNUM Европейское сообщество может развалиться через четыре или пять лет. Такой прогноз озвучил лидер Словенской национальной партии Змаго Елинчич 12 марта во время прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM круглого стола на тему «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

По словам политика, внутри Евросоюза царят декадентство и развал.

«В Европе происходят просто немыслимые вещи. В настоящее время в Европарламенте проходят дискуссии о том, что кроме мужского и женского надо признать еще 70 полов — всего 72. Я им говорю — простите, взгляните себе под одежду, посмотрите, что там у вас есть и вы поймете, какого вы пола. Но этот пример всего лишь один в море других», — рассказал Елинчич.

Словенский политик считает, что Евросоюз повторяет путь Римской империи, и что он развалится на две части — Восточную и Западную.

«Западная часть утонет в декадентстве, а восточная будет развиваться. Зачаток этой восточной части, по моему мнению — Вышеградская группа. Там умные люди, которые заботятся о семье, о традиционных ценностях, и которые любят свой народ. С другой стороны стоит Европа, которая никого не любит и думает только о деньгах. Вышеградская группа медленно переориентируется на Россию, хотя тут все еще существуют спорные моменты. Слава богу, что есть Россия, это нам придает уверенность, что мы не утонем в этом европейском болоте», — заявил Змаго Елинчич.