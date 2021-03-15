Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад приедет в Москву, чтобы принять участие в консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщила 15 марта журналистам замглавы пресс-службы Госдепа Джалина Портер.

Речь идёт о консультациях по вопросу мирного урегулирования в Афганистане, которые в российской столице состоятся 18 марта. Американский представитель пояснила, что консультации в Москве являются дополнением к прочим международным усилиям по поддержке мирного процесса в Афганистане.

По словам Портер, Халилзад сегодня, 15 марта, выехал из Дохи, где он тоже участвовал в переговорах по Афганистану. Он, как отмечают в Госдепе, «добивается прогресса в политическом урегулировании, а также в обеспечении всеобъемлющего прекращения огня и немедленного сокращения масштабов насилия» в Афганистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшей недели, 12 марта, в МИД РФ заявили, что глава ведомства Сергей Лавров, возможно, будет отдельно беседовать с участниками переговоров — помимо общей встречи.

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