Мурманск, , 23:14 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и мэр Москвы Сергей Собянин подписали новое соглашение о сотрудничестве и программу его реализации до 2025 года.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Мурманской области, документы предусматривают расширение межрегиональной экономической интеграции и укрепление двусторонних связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации и других.

Мурманская область является надёжным торгово-экономическим партнёром Москвы, прежде всего, в сфере поставок продовольствия. За 2018−2019 годы предприятия поставили в столицу России 38,2 тысячи тонн рыбной продукции. Со своей стороны, московские компании поставляют в регион продовольственные товары, легковые автомобили, автомобильный бензин, дизельное топливо, бытовые стиральные машины, медицинские изделия и лекарственные средства.

«Подписанное соглашение открывает новые перспективы во взаимодействии, что обеспечит еще более динамичное развитие экономики Мурманской области и рост благосостояния наших жителей», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Москвой и Мурманской областью было подписано еще в 2013 году.