Махачкала, 15 марта 2021, 23:14 — REGNUM Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту обрушения автомобильного моста в Шамильском районе Дагестана, сообщает 15 марта региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.
По мнению следователей, обрушение стало возможно из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами.
«Данное обстоятельство стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности при эксплуатации автомобильного моста», — отмечает СК.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта возле населенного пункта Хебда под грузовым автомобилем обрушился мост. Пострадал один человек.
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