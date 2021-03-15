Мюнхен, Германия, , 23:08 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может быть не допущен к ближайшим матчам национальной сборной Польши из-за коронавирусных мер, информирует 15 марта портал Bild.

«Бавария» может не отпустить капитана польской сборной по причине того, что по возвращении в Германию Левандовскому придется отбыть двухнедельный карантин. Отметим, что клубы имеют право не отпускать своих футболистов в случае, если срок отбывания карантина превышает пять дней.

Если поляк поедет на ближайшие матчи национальной команды, ему придётся пропустить матчи чемпионата Германии с «Унионом» и «Лейпцигом».