Москва, , 22:58 — REGNUM В Вооружённых силах России почти 390 тысяч военнослужащих получили первую дозу вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в опубликованном 15 марта информационном бюллетене Минобороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 389 тысяч военнослужащих», — указывается в бюллетене.

Сообщается также, что за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 23 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 31 752 человек.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 573 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Все они находятся под наблюдением военных медиков.

Отмечается, что состояние одного военнослужащего в настоящее время оценивается как тяжёлое, ещё двое находится в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.