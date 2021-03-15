Берлин, , 22:58 — REGNUM ВМС Германии получать пять новых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon производства США.

Как сообщает госдеп США, 15 марта предварительно одобрена продажа пяти базовых патрульных самолетов P-8A Poseidon военному ведомству ФРГ.

Уведомление о возможности такой сделки было получено Конгрессом США 12 марта от агентства по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency — DSCA).

Поставка будет реализована в рамках американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Общая стоимость пяти самолетов, включая полный комплект бортового оборудования, стоимость обучения экипажей и технической поддержки, составит $1,77 млрд. Вооружение, которое могут нести самолеты этого типа, в контракт не входит.

Новые «Посейдоны» должны заменить в морской авиации ФРГ патрульные самолеты Lockheed P-3C CUP+ Orion, которые планируется списать в 2024 году по причине выработки ресурса.

Справка ИА REGNUM: P-8A Poseidon — патрульный противолодочный самолёт на основе пассажирского лайнера Boeing 737−800, оснащённый бортовой РЛС и системой радиотехнической разведки. Во внутренних отсеках самолета размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения подводных лодок на больших глубинах, свободнопадающие и глубинные бомбы, а также торпеды Mark 54. На внешней подвеске самолет может нести ракеты Sidewinder класса «воздух-воздух» и противокорабельные ракеты Harpoon.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Грузии прокомментировали очередные учения НАТО в её водах