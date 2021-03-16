Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Американскому космонавту возможно придется провести в космосе целый год из-за фильма, который планирует снять Первый канал. Об этом 15 марта сообщает Associated Press.

Американский космонавт Марк Ванд Хеи на прошлой неделе узнал, что ему предстоит 9 апреля отправиться на МКС на борту ракеты-носителя Союз. Однако свой «обратный билет» на Союз ему, скорее всего, придется отдать туристу, который будет снимать фильм на МКС. Если так выйдет, то Ванд Хеи и двое русских космонавтов должны будут ожидать следующего полета Союза — скорее всего он состоится весной 2022 года.

«Если честно, для меня это просто возможность получить новый опыт, — раскатал американский космонавт. — Я никогда не был в космосе больше шести месяцев, так что если мне скажут остаться там на год, то я с удовольствием узнаю, какого это. Я испытываю предвкушение».

Напомним, что Первый Канал, студия Yellow, Black and White и Роскосмос планируют снять первый художественный фильм в космосе. Кинокартина имеет рабочее название «Вызов». Съемки пройдут на Международной космической станции в октябре 2021 года.