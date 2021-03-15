Вологда, , 22:51 — REGNUM В 2020 году в Вологодской области резко сократились объемы производства зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства.

«Снизились объемы производства зерна, — отметил глава ведомства Сергей Поромонов. — По итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий было произведено 143 тысячи тонн в амбарном весе, или минус 25,8% к 2019 году. Главной причиной недобора урожая явилось переувлажнение почвы в период весеннего сева и уборки урожая».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России было собрано 132,9 млн тонн зерна, это на 9,7% больше, чем в 2019 году.