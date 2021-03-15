Приштина, , 23:00 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 15 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3570 образцов в крае выявили 574 носителя коронавируса. Ещё 394 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлены 77 827 случаев заражения коронавирусом. 65 060 пациентов уже здоровы. 1715 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 058 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения КосовоНасер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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