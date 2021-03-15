Вологда, , 22:47 — REGNUM В 2020 году Вологодская область побила 27-летний рекорд по производству молока. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Так, производство молока в хозяйствах всех категорий составило 586,3 тыс. тонн, что стало самым высоким показателем за последние 27 лет. Еще один исторический рекорд достигнут по надою молока на одну корову: по результатам 2020 года он составил 7969 кг, что на 5,1% выше значения 2019 года и на 18% больше среднего показателя по России.

«Регион занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации: по производству молока сельхозорганизациями в расчете на одного жителя — четвертое место; по надою молока на одну корову в сельхозорганизациях — 10-е место, по валовому надою молока в сельхозорганизациях — 12-е место», — сообщил начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Сергей Поромонов.

В правительстве отметили, что достижению положительных результатов способствовала, в том числе, оказываемая государственная поддержка за счет регионального и федерального бюджета. Объем господдержки, направленный на развитие вологодского АПК, в 2020 году составил 2,4 млрд. рублей.