Москва, , 22:46 — REGNUM Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию кормов и кормовых добавок из Испании из-за неоднократных случаев выявления незаявленных ГМО-компонентов. Об этом сообщает 15 марта пресс-служба ведомства.

Как уточняется, при досмотре партии кормов для животных, произведенных испанской компанией Leches Materniza Das, S.A., были повторно обнаружены незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты, не соответствующие их количественному содержанию.

Таким образом, компанией были нарушены технический регламент Таможенного союза и требование Российской Федерации об обязательной государственной регистрации продукции с содержанием генно-инженерно-модифицированных организмов, пояснили в Россельхознадзоре.

В связи с этим ведомство с 17 марта вводит ограничения на поставки в Россию продукции указанного предприятия. Кроме этого, российская сторона обратилась к компетентному ведомству Испании с просьбой приостановить отгрузку всех кормов и кормовых добавок, предназначенных для поставки в Россию, до предоставления материалов расследования по всем выявленным фактам нарушений, связанным с обнаружением незаявленных ГМО-компонентов.