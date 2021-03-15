Тирана, , 22:59 — REGNUM В Албании 15 марта в результате обследования 3001 человек выявили 543 новых случая заражения коронавирусом. Еще 578 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 118 017 случаев заражения коронавирусом. 81 061 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2060 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 15 пациентов с COVID-19 в возрасте от 34 до 82 лет. Лечение от COVID-19 проходит 34 896 человек (в 2 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины в Тиране. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании перестало расти и колеблется около отметки в 35 тысяч. На стационарном лечении находится 585 пациентов. Девять пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 653 носителя коронавируса