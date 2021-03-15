Шахты, Ростовская область, 15 марта 2021, 22:40 — REGNUM Прокуратурой Ростовской области проверит информацию об избиении подростками восьмилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве 15 марта.
По некоторым данным, инцидент произошёл в раздевалке спортивного клуба в Шахтах. Ребёнка избили более старшие воспитанники спортивной секции. Состояние мальчика ухудшилось, в связи с чем мать обратилась за помощью к медика и написала заявление в полицию.
Прокуратура проверит законность работы спортклуба и соблюдение прав его воспитанников.