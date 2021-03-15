Челябинск, 15 марта 2021, 23:07 — REGNUM Специальному отряду быстрого реагирования (СОБР) Челябинской области «Кречет» 13 марта исполнилось 28 лет. В 1993 году он был сформирован как спецотдел при управлении по борьбе с организованной преступностью.
«На счету бойцов СОБР «Кречет» управления Росгвардии по Челябинской области тысячи спецопераций и задержанных преступников, участие в специальных мероприятиях по освобождению заложников, пресечению экстремизма и терроризма, ликвидации незаконных вооружённых бандформирований», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
За эти годы более 90 сотрудников «Кречета» были отмечены государственными наградами. За прошлый год росгвардейцы СОБРа на Южном Урале участвовали почти в 170 спецмероприятиях и задержали более 140 подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, часть сотрудников несла службу на Северном Кавказе.
Как рассказали в Росгвардии, попасть в СОБР всегда было очень не просто. В это подразделение берут только людей с опытом службы в силовой структуре и с серьёзной подготовкой, физической и психологической. Ведь кандидату необходимо пройти отборочные поединки на старте, чтобы потом, во время службы, выстоять в экстремальной ситуации.
Как рассказал командир «Кречета» полковник полиции Андрей Шелепов, «победить в таком поединке практически невозможно».
После того как человек прошёл испытания, ему даётся время, чтобы он выбрал специализацию, решил, кем он будет — снайпером, взрывотехником, высотником. И, определившись, начинает оттачивать своё мастерство.
Как отмечают в Росгвардии, бойцы помогают воспитывать и подрастающее поколение, делясь с ребятами не только рядом своих боевых навыков, но и уважением к Родине.
Так, у «Кречета» есть свой подшефный патриотический клуб «Стронг», где занимаются, а затем ездят на соревнования мальчики и девочки. Лучшие из них сдают на чёрный берет — высший знак доблести для юных бойцов.
Один из СОБРов Андрей Шелепов скромно заявляет: «Мы обычные люди». По его словам, отличаются его товарищи сплочённостью и высоким уровнем ответственности перед гражданами и страной.
Напомним, подразделения СОБР до 2016 года относились к МВД, а с 5 апреля 2016 года указом № 157 верховного главнокомандующего Владимира Путина они были переподчинены Росгвардии.
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