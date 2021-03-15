Челябинск, , 23:07 — REGNUM Специальному отряду быстрого реагирования (СОБР) Челябинской области «Кречет» 13 марта исполнилось 28 лет. В 1993 году он был сформирован как спецотдел при управлении по борьбе с организованной преступностью.

СОБР Управление Росгвадии по Челябинской области

«На счету бойцов СОБР «Кречет» управления Росгвардии по Челябинской области тысячи спецопераций и задержанных преступников, участие в специальных мероприятиях по освобождению заложников, пресечению экстремизма и терроризма, ликвидации незаконных вооружённых бандформирований», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

За эти годы более 90 сотрудников «Кречета» были отмечены государственными наградами. За прошлый год росгвардейцы СОБРа на Южном Урале участвовали почти в 170 спецмероприятиях и задержали более 140 подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, часть сотрудников несла службу на Северном Кавказе.

Как рассказали в Росгвардии, попасть в СОБР всегда было очень не просто. В это подразделение берут только людей с опытом службы в силовой структуре и с серьёзной подготовкой, физической и психологической. Ведь кандидату необходимо пройти отборочные поединки на старте, чтобы потом, во время службы, выстоять в экстремальной ситуации.

СОБР Управление Росгвадии по Челябинской области

Как рассказал командир «Кречета» полковник полиции Андрей Шелепов, «победить в таком поединке практически невозможно».

Андрей Шелепов «Главное показать характер, боевой дух. Все испытания обычно проходит один из десяти».

После того как человек прошёл испытания, ему даётся время, чтобы он выбрал специализацию, решил, кем он будет — снайпером, взрывотехником, высотником. И, определившись, начинает оттачивать своё мастерство.

Как отмечают в Росгвардии, бойцы помогают воспитывать и подрастающее поколение, делясь с ребятами не только рядом своих боевых навыков, но и уважением к Родине.

Так, у «Кречета» есть свой подшефный патриотический клуб «Стронг», где занимаются, а затем ездят на соревнования мальчики и девочки. Лучшие из них сдают на чёрный берет — высший знак доблести для юных бойцов.

Один из СОБРов Андрей Шелепов скромно заявляет: «Мы обычные люди». По его словам, отличаются его товарищи сплочённостью и высоким уровнем ответственности перед гражданами и страной.

Напомним, подразделения СОБР до 2016 года относились к МВД, а с 5 апреля 2016 года указом № 157 верховного главнокомандующего Владимира Путина они были переподчинены Росгвардии.

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