Аксайский район, Ростовская область, , 22:34 — REGNUM На месте ландшафтного пожара в Аксайском районе Ростовской области дежурят полицейские. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 15 марта.

Сухая трава загорелась неподалёку от хутора Большой Лог. Сотрудники правоохранительных органов «обеспечивают охрану общественного порядка, отвод транспорта и беспрепятственный проезд спецтехники».

ИА REGNUM сообщало, что сообщение о возгорании было принято примерно в 16:20 мск. Сухая трава загорелась в районе Монастырского озера. По уточнённым данным, зафиксировано четыре очага площадью 150 кв. метров каждый. В настоящее время пожар локализован.

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